Dự báo thời tiết ngày 3/10: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa to về chiều tối

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 3/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.