Dự báo thời tiết ngày 29/11: TP Huế đến Khánh Hoà có mưa rất to
Ngày 29/11, khu vực miền Trung tiếp tục có mưa lớn diện rộng kéo dài, trọng tâm tại TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 150-350mm (cục bộ trên 450mm); khu vực TP. Huế và Khánh Hòa có nơi mưa to đến rất to phổ biến 100-200mm (cục bộ trên 300mm). Theo dự báo, đợt mưa lớn sẽ giảm dần từ trưa và chiều ngày 30/11.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/11
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 22-24 độ.
Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ; phía Nam 28-31 độ.
Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-2911-tp-hue-den-khanh-hoa-co-mua-rat-to-post369203.html