Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực TP Huế đến Khánh Hoà có mưa rất to kéo dài tới trưa và chiều ngày 30/11. Ảnh: Long Phi

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 22-24 độ.

Phía Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.