Hôm nay, tại khu vực Bắc Bộ, không khí lạnh tiếp tục duy trì; trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm và đêm trời rét. Tại Trung Bộ, mưa lớn tiếp tục diễn ra, tập trung từ thành phố Huế đến khu vực Nam Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Khu vực Nam Bộ ngày nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, hôm nay trời nắng, nền nhiệt tăng. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 8-13 độ C, nhiệt độ cao nhất khoảng 23-28 độ C. Riêng các khu vực vùng cao như Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý, đêm và sáng sớm trời vẫn rét.