Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 29/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế đêm và sáng trời rét.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng trời rét; phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trời lạnh; riêng TP Huế có mưa to đến rất to và dông; nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa to đến rất to và dông; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.