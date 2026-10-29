Dự báo thời tiết ngày 29/10

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến khoảng 29-33 độ C. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Các tỉnh thuộc Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Tại Lào Cai, ngày nắng; đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; vùng cao đêm về sáng trời rét, vùng núi cao trời rét đậm.