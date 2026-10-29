Dự báo thời tiết ngày 29/10: Bắc Bộ mưa về chiều tối, Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 29/10, khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi về chiều tối.

Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.