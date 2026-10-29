Dự báo thời tiết ngày 29/10: Bắc Bộ có mưa, Hà Nội mưa rải rác từ chiều

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ, ngày 29/10, có mưa rào và dông vài nơi. Đến đêm 29/10 và ngày 30/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng; phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Bên cạnh đó, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Ngoài ra, ngày và đêm 29/10, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 29/10:

Hà Nội: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22–24 độ C, cao nhất 29–31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29–32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày có mưa rào, dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng có mưa dông rải rác; đêm nhiều mây và có mưa dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 28–31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía nam khu vực này, trong ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ 22–25 độ C về đêm và sáng sớm, cao nhất 27–30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; phía đông bắc TP. Đà Nẵng ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to. Phía nam mưa dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C, cao nhất 29–32 độ C, phía nam có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 20–23 độ C, cao nhất 29–32 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào, dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C, cao nhất 31–34 độ C.

TP.Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ C, cao nhất 32–34 độ C.