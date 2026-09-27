Dự báo thời tiết ngày 28/9: Thanh Hoá đến Huế có nơi xuất hiện nắng nóng
Ngày 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mây, ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32–35 độ C. Chiều tối và đêm thời tiết tương đối dễ chịu, chỉ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ hạ còn 24–27 độ C.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/9
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-289-thanh-hoa-den-hue-co-noi-xuat-hien-nang-nong-post362076.html