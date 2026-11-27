Dự báo thời tiết ngày 28/11: TP. HCM đón mưa trái mùa diện rộng
Ngày 28/11, TP.HCM và khu vực Nam Bộ đón đợt mưa trái mùa diện rộng do nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh, mưa thường xuất hiện vào chiều tối và đêm. Đợt mưa diện rộng xuất hiện trùng với thời điểm triều cường dâng cao, có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực ven sông và vùng trũng thấp.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/11
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Quảng Trị có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-2811-tp-hcm-don-mua-trai-mua-dien-rong-post369093.html