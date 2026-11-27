Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 28/11, TP HCM đón mưa trái mùa diện rộng. Ảnh: Cao An Biên.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Quảng Trị có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.