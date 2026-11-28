Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; phía Nam có nơi trên 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 22-24 độ.

Phía Bắc không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét; phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-26 độ; phía Nam 27-29 độ.

Phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ

Có mưa rào vào dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 27/11 đến ngày 29/11: - Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Có mưa vài nơi, riêng Quảng Trị có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. - Khu vực từ TP. Huế đến phía TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 29/11 đến ngày 7/12: - Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh. - Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 30/11, sau có mưa vài nơi. - Khu vực từ TP.Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Từ đêm 29/11 đến sáng 30/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều 30/11 mưa giảm. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.