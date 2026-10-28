Dự báo thời tiết ngày 28/10: Trung Bộ có nơi mưa rất to, Nam Bộ mưa về chiều tối

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 28/10, khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa tới Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi về chiều và tối.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.