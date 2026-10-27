Dự báo thời tiết ngày 28/10: Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa
Ngày 28/10, khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng với nền nhiệt phổ biến từ 28–34 độ C. Tuy nhiên, về chiều và tối, thời tiết chuyển biến với mưa rào và dông rải rác (riêng Lâm Đồng và TP.HCM cục bộ có mưa to). Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm triều cường tại Nam Bộ chạm đỉnh, nguy cơ gây ngập trên diện rộng vào giờ tan tầm.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/10
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-2810-tay-nguyen-va-nam-bo-ngay-nang-chieu-toi-co-mua-post365402.html