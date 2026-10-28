Dự báo thời tiết ngày 28/10: Miền Trung mưa lớn, tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 28/10/2026

Nước ta đang chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch đông. Ngày 28/10, thời tiết miền Bắc mưa rào và dông vài nơi, trong đó, đồng bằng Bắc Bộ ngày 29/10 mưa rào và dông rải rác.

Trong những ngày tới, khối không khí lạnh này khả năng suy yếu dần, kết hợp thêm nhiễu động gió đông trên cao đang dần dịch chuyển về Trung Bộ nên khu vực từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà đã xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa có thể dao động 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Ngày 28/10, loạt tỉnh, thành ở miền Trung mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Mưa dông có thể kéo dài trong 2-3 ngày tới trên các khu vực này. Đặc biệt, ảnh hưởng của vùng hội tụ mạnh nhất nên khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung từ khoảng tối 27/10 đến 29/10. Tổng lượng mưa có thể dao động trong khoảng 60-130mm, có nơi trên 250mm. Từ đêm 29/10, mưa lớn có khả năng dần.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng. Trong đó, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 28/10/2026

TP Hà Nội đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, trong đó, Hà Tĩnh đến TP Huế mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, riêng TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong đó, Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.