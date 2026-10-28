Dự báo thời tiết ngày 28/10: Miền Trung mưa lớn, Hà Nội ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 28/10 các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt.

Tại Hà Nội, trời có mây, đêm có lúc xuất hiện mưa rào và dông, ban ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ C, cao nhất 31–33 độ C.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; riêng Hà Tĩnh đến Huế có nơi mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông, riêng Đà Nẵng cần đề phòng mưa lớn. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ.

Tại Nam Bộ, mưa rào và dông có thể xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 28/10, miền Trung mưa lớn.

Thời tiết ngày 28/10 các vùng trên cả nước:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ. Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp.Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.