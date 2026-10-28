Dự báo thời tiết ngày 28/10: Miền Bắc nắng nóng trước khi đón không khí lạnh

TP. Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Ảnh minh họa

TP.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 27/10 đến ngày 29/10 - Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày 29/10 có mưa rào và dông rải rác. - Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng; phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 29/10 đến ngày 6/11 - Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 29-30/10 có mưa rào và dông rải rác. - Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Từ ngày 29-30/10 và từ ngày 3-6/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng ngày 29/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.