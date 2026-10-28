Dự báo thời tiết ngày 28/10

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 29-33 độ C. Khu vực Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Các khu vực khác thuộc Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Tại Lào Cai, chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa di chuyển lệch Đông rồi suy yếu dần, thời tiết các địa phương phổ biến có mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi; gió nhẹ; vùng cao đêm về sáng trời rét, vùng núi cao đêm về sáng rét đậm.