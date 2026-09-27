Dự báo thời tiết ngày 27/9: Hà Nội trời nắng, gió nhẹ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 27/9 ở Hà Nội có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng ngày nắng. Một số nơi Tây Bắc có thể trên 34 độ C. Thanh Hóa đến Huế có mưa rào, dông vài nơi.

Duyên hải Nam Trung Bộ đáng chú ý hơn vào chiều. Mưa dông có thể xuất hiện rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông. Cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong dông.

Thời tiết ngày 27/9 các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, mưa rào và dông vài nơi, buổi chiều mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.