Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 27/11 tại các khu vực có sự phân hóa đáng chú ý.

Tại Bắc Bộ, trời ít mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 14-19 độ C, cao nhất 23-27 độ C. Đêm và sáng trời rét. Hà Nội có nắng, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, mưa rào xuất hiện rải rác, riêng Huế có mưa vừa, mưa to từ chiều. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa lớn, cục bộ rất to.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, nhiệt độ 28-31 độ C. Nam Bộ có nắng, chiều tối xuất hiện mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 27/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ. Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 27 độ. Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Tp. Huế có mưa rào rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Lâm Đồng, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.