Bắc Bộ ít mưa, trưa và chiều có nắng, tuy nhiên không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm dần, đêm và sáng trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại. Tại Trung Bộ, mưa có xu hướng gia tăng, đặc biệt từ Huế đến Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Tại Lào Cai, mưa giảm, trưa và chiều có nắng. Nhiệt độ tại các khu vực vùng thấp phổ biến khoảng 14-25 độ C, vùng núi cao có nhiệt độ thấp hơn. Tuy nhiên, từ chiều tối nay, không khí lạnh tăng cường khiến trời chuyển rét, đặc biệt về đêm và sáng sớm; vùng núi cao cần đề phòng rét đậm, rét hại.