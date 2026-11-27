Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 27/11, Bắc Bộ mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nam Bộ và các khu vực khác đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam mưa vài nơi, chiều và đêm mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP Huế mưa rào rải rác, chiều và đêm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.