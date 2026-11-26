Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Từ khoảng chiều 27/11, Bắc Bộ nhận thêm không khí lạnh, trong ngày trời nắng. Ảnh: Việt Anh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 27 độ.

Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng Tp. Huế có mưa rào rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Lâm Đồng, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.