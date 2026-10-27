Dự báo thời tiết ngày 27/10: Miền Trung đón mưa lớn, Hà Nội trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 27/10 Hà Nội có mây, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động 23-32 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; từ chiều tối, mưa lớn có thể gia tăng.

Tại Đà Nẵng, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện từ chiều tối. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi.

Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 26/10, miền Trung có mưa dông vào buổi tối.

Thời tiết ngày 27/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ. Có mây, đêm mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Tp. Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.