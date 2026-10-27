Dự báo thời tiết ngày 27/10: Miền Trung đón mưa lớn, Hà Nội trời nắng
Dự báo thời tiết ngày 27/10/2026, Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Đà Nẵng có nguy cơ xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 27/10 Hà Nội có mây, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động 23-32 độ C.
Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; từ chiều tối, mưa lớn có thể gia tăng.
Tại Đà Nẵng, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện từ chiều tối. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi.
Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 27/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ. Có mây, đêm mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Tp. Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-27-10-mien-trung-don-mua-lon-ha-noi-troi-nang-544870.html