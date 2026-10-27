Dự báo thời tiết ngày 27/10: Miền Bắc ngày nắng, miền Trung đón đợt mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Từ chiều tối 27/10 đến đêm 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ).

Ngoài ra, từ sáng sớm nay đến chiều 27/10 khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ chiều tối 28/10 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3, đêm không mưa. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 27/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Huế chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp. Đà Nẵng chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.