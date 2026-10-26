Dự báo thời tiết ngày 27/10: Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa lớn từ chiều tối
Từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn ở khu vực có khả năng gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên sườn dốc.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 27/10
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.
Có mây, đêm mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Tp. Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-2710-ha-tinh-den-da-nang-co-mua-lon-tu-chieu-toi-post365277.html