Dự báo thời tiết ngày 27/10

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, một số nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 30-33 độ C. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to; các khu vực còn lại ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai phổ biến nhiều mây; trưa và chiều giảm mây, trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; vùng núi cao trời rét.