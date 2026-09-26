Dự báo thời tiết ngày 26/9: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa to về chiều tối

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 26/9, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thanh Hóa tới Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối); nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối); nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối); nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.