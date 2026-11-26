Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 26/11, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều hửng nắng; trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục xuất hiện mưa lớn cục bộ trên 160mm kèm cảnh báo lũ trên các sông và nguy cơ sạt lở đất.

Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ và trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất toàn vùng phổ biến ở mức [17–20°C], vùng núi có nơi dưới [16°C]; nhiệt độ cao nhất từ [24–27°C]. Riêng tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong ngày dao động ở mức 20–26°C, độ ẩm không khí khoảng 80%, gió Đông Bắc nhẹ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vài nơi, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 26/11: Miền Bắc ngày hửng nắng, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn diện rộng và cảnh báo lũ. Ảnh minh họa

Tại khu vực Trung Bộ, sáng 26/11, các địa phương từ TP. Huế, TP. Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi – Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40–90mm, có nơi trên 160mm.

Từ trưa và chiều nay, mưa lớn tại khu vực này có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 27 đến 30/11, khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng mới. Cơ quan chức năng tiếp tục phát đi cảnh báo lũ trên các sông từ TP. Huế đến Quảng Ngãi và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi các tỉnh Trung Bộ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực ven biển Nam Bộ (tại trạm Vũng Tàu), mực nước triều cường được cảnh báo dâng cao đạt mức 4,15–4,2m trong ngày 26/11 và có thể đạt mức 4,2–4,25m trong 24–48 giờ tiếp theo.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Khánh Hòa đến TP.HCM có gió Đông Bắc mạnh cấp 5–6, giật cấp 7–8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh với sóng biển cao từ 4–6m.