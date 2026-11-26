Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục suy yếu. Miền Bắc có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi cao rét đậm; trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng; nhiệt độ khoảng 13-23 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Tại Trung Bộ, khu vực từ Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ khoảng 21-29 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ cao nhất khoảng 32-35 độ C.

Tại Lào Cai có mưa nhỏ vài nơi, trưa và chiều trời nắng; gió nhẹ; đêm và sáng trời rét, riêng vùng cao và núi cao trời rét đậm. Nhiệt độ các khu vực phổ biến khoảng 13-22 độ C, riêng vùng núi cao khoảng 8-16 độ C.