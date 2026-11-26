Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 26/11, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Khu vực Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Trưa chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Trưa chiều trời nắng, đêm mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Trưa chiều trời nắng, đêm mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Thanh Hóa và Nghệ An mưa vài nơi; Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng TP Huế đêm và sáng mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đêm và sáng có mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

TPHCM: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.