Dự báo thời tiết ngày 26/10: Miền Bắc nắng nóng gián đoạn, nhiều nơi có mưa

Khu vực TP. Hà Nội ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ trưa chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 25/10 đến ngày 27/10 - Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Đêm 25 và ngày 26/10, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đến đêm 26 và ngày 27/10, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. - Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 27/10 đến ngày 4/11 - Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ khoảng ngày 29-30/10 khả năng có mưa rào và dông rải rác. - Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm 27/10 có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 28-30/10 và ngày 3-4/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng từ khoảng ngày 28/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.