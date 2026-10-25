Dự báo thời tiết ngày 26/10: Hà Nội ngày nắng, mưa về đêm

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/10

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Ngày đầu tuần, thời tiết Hà Nội có nắng, gió nhẹ. Ảnh: Nguyễn Ngọc Tú.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.