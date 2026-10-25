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Dự báo thời tiết ngày 26/10: Hà Nội ngày nắng, mưa về đêm

Ngày 26/10, khu vực Hà Nội duy trì trạng thái có mây, ban ngày trời nắng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 31–33 độ C. Đêm và sáng sớm thời tiết dịu mát, chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 24–26 độ C.

Báo Nhà báo và Công luận
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Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 26/10

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Ngày đầu tuần, thời tiết Hà Nội có nắng, gió nhẹ. Ảnh: Nguyễn Ngọc Tú.

Ngày đầu tuần, thời tiết Hà Nội có nắng, gió nhẹ. Ảnh: Nguyễn Ngọc Tú.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thảo Vân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-2610-ha-noi-ngay-nang-mua-ve-dem-post365178.html