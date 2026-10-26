Dự báo thời tiết ngày 26/10

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, một số nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 31-34 độ C. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào rải rác, cục bộ có dông; các khu vực ven biển Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có thể có mưa. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, hôm nay trời nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa nhỏ, mưa rào cục bộ; một số nơi trời hửng nắng. Nhiệt độ tại khu vực vùng thấp dao động khoảng 22-29 độ C. Đáng chú ý, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc khiến nhiệt độ giảm nhẹ; vùng cao như Sa Pa, Y Tý trời mát hơn, người dân cần chú ý sự thay đổi nhiệt độ vào đêm và sáng sớm.