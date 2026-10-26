Dự báo thời tiết ngày 26/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông về chiều tối

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 26/10, khu vực Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.