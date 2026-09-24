Dự báo thời tiết ngày 25/9: Cả nước mưa dông, Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 25/9

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 25/9, cả nước có mưa dông, riêng Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Long.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.