Dự báo thời tiết ngày 25/9: Cả nước mưa dông, Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn
Ngày 25/9, thời tiết trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Bắc Bộ và Hà Nội trời có mây, xen kẽ các đợt mưa rào với nhiệt độ cao nhất 31–34 độ C. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ xuất hiện mưa to, đặc biệt với khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 25/9
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.
Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-259-ca-nuoc-mua-dong-trung-bo-va-nam-bo-mua-lon-post361769.html