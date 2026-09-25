Dự báo thời tiết ngày 25/9: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to

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Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 25/9, khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ Thanh Hóa tới Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

TPHCM: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.