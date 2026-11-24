Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 25/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Ngày 25/11, khu vực TP. Huế, Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. ﻿Ảnh minh hoạ: Tùng Giang.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng TP. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Tp. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.