Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 25/11/2026

Trong sáng 25/11, khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm. Sau đó mưa giảm, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Thời tiết Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An ổn định hơn khi trong ngày 25/11 chỉ mưa vài nơi.

Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 10°C.

Ngày 25/11, nhiều nơi ở miền Trung mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, trong ngày 25/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Từ nay đến sáng 26/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 80mm chỉ trong 3 giờ.

Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở các địa phương từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xu hướng giảm dần.

Cũng trong ngày 25/11, thời tiết các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 25/11/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C.

Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to, sau mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C, khu Tây Bắc có nơi trên 22°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, vùng núi 12-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to, trong đó, TP Huế mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19°C, phía Nam 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, phía Nam có nơi trên 23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (TP Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29°C, phía Nam 30-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.