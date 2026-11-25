Khu vực Hà Nội trời rét, có mưa vài nơi. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; Quảng Trị đến Tp. Huế có mưa vừa và rải rác có dông, riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 24/11 đến ngày 26/11: - Tây Bắc Bộ: Đêm 24 và sáng 25/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. - Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm. - Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Đêm 24 và ngày 25/11, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Đến đêm 25 và ngày 26/11, có mưa vài nơi, riêng Nam Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. - Khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Từ đêm 24/11 đến sáng 26/11 có mưa to đến rất to và dông; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 26/11 đến ngày 4/12: - Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. - Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: đêm 26 và ngày 27/11 khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối và đêm 27/11 đến sáng 30/11 khu vực từ TP.Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 28-29/11 khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.