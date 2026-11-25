Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và mở rộng xuống Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ sáng có mưa rào rải rác, sau mưa giảm; trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ phổ biến khoảng 17-21 độ C. Tại Trung Bộ, từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiệt độ khoảng 20-26 độ C. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi; Nam Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-35 độ C.

Tại Lào Cai, hôm nay có mưa, mưa rào rải rác, một số nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; trời rét, riêng các xã vùng cao rét đậm, vùng núi cao đêm và sáng có nơi rét hại. Nhiệt độ các khu vực phổ biến khoảng 16-22 độ C, riêng vùng núi cao khoảng 10-13 độ C.