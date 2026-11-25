Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 25/11, Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C.

Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (TP Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-35 độ C.

TPHCM: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.