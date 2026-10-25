Dự báo thời tiết ngày 25/10: Hà Nội nắng nóng, nhiều nơi có thể mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết ngày 25/10, Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù cục bộ, ban ngày trời nắng.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, đêm; ban ngày trời nắng. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng phổ biến ngày nắng.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khi có dông.

Ngày 25/10, miền Bắc nắng nóng.

Thời tiết ngày 25/10 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.