Dự báo thời tiết ngày 25/10: Cả nước hửng nắng, mưa dông giảm
Ngày 25/10, thời tiết cả nước đồng loạt chuyển trạng thái tạnh ráo, chủ đạo là ngày nắng và gió nhẹ. Mức nhiệt cao nhất tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đều chạm ngưỡng 31–34 độ C, có thể gây cảm giác oi nóng vào giữa trưa; mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện cục bộ vài nơi về chiều tối và đêm.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 25/10
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng phía Nam 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-2510-ca-nuoc-hung-nang-mua-dong-giam-post365109.html