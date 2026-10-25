Dự báo thời tiết ngày 25/10

Bắc Bộ ngày nắng, một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông, nhất là khu vực vùng núi. Khu vực Trung Bộ ngày nắng, một số nơi chiều tối có mưa rào và dông. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Tại Lào Cai, hôm nay có khả năng xuất hiện mưa rào vài nơi, chủ yếu vào sáng và đêm. Nhiệt độ tại khu vực vùng thấp phổ biến khoảng 21-32 độ C; vùng cao, đặc biệt là Sa Pa, thời tiết mát mẻ hơn.