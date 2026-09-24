Dự báo thời tiết ngày 24/9: Mưa dông bao trùm cả nước

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Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 24/9, khu vực Bắc Bộ tới Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Sáng và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa vừa, mưa to và dông; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

TPHCM: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.