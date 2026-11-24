Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 24/11/2026

Sau những ngày trời nắng ráo, sáng nay (24/11), một đợt không khí lạnh mới có cường độ mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ giảm nhanh, trời rét trở lại, trong đó vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ giảm còn 14-17°C, vùng núi Bắc Bộ 11-14°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Trung Bộ cũng giảm sâu, phổ biến 15-18°C.

Ngày 24/11, miền Bắc mưa rét. (Ảnh minh hoạ)

Không chỉ rét, ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 24/11, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và rải rác dông với lượng mưa dao động 10-30mm, vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Ngày và đêm nay, dải đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cũng hứng mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Đáng chú ý, từ tối nay đến ngày 25/11, TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đối diện đợt mưa to đến rất to, lượng mưa được dự báo dao động 60-120mm, cục bộ trên 200mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 80mm trên 80mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Trong khi thời tiết các khu vực trên có nhiều biến động thì thời tiết khu vực cao nguyên Trung Bộ duy trì trạng thái chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/11/2026

TP Hà Nội mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác dông, vùng núi có nơi mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi 13-16°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-25°C, phía Nam 26-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.