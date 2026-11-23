Dự báo thời tiết ngày 24/11: Đón gió mùa Đông Bắc, Hà Nội giảm nhiệt
Ngày 24/11, chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa dông rải rác. Nền nhiệt tại Hà Nội giảm sâu còn 17–22 độ C. Trong khi đó, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa to, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 12 độ C.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/11
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ, từ gần sáng gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.
Nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.
Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 26-28 độ.
Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ, từ mai gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ mai phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-2411-don-gio-mua-dong-bac-ha-noi-giam-nhiet-post368593.html