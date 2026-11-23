Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ, từ gần sáng gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 24/11, thời tiết Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa dông rải rác kèm giảm nhiệt sâu. Ảnh: Việt Anh

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 26-28 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ, từ mai gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ mai phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.