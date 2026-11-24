Hôm nay, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, khu vực Bắc Bộ chuyển rét, riêng vùng núi cao rét đậm, rét hại; có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi.

Tại Lào Cai, ngày có mưa, mưa rào ở vài nơi; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời rét, riêng vùng cao rét đậm, vùng núi cao rét hại. Nhiệt độ các khu vực phổ biến khoảng 16-22 độ C, vùng núi cao khoảng 10-15 độ C.