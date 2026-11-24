Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, trên khu vực đất liền, sáng sớm nay (24/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 24/11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Từ chiều 24/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Dự báo, ngày và đêm 24/11, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 24/11 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ tối 24 đến đêm 25/11, khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực TP. Hà Nội trời rét, có lúc có mưa rào và dông. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 24/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-21 độ.

Có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-25 độ, phía Nam 26-28 độ.

Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP.Huế tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Tp. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.