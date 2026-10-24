Dự báo thời tiết ngày 24/10: Miền Bắc tăng nhiệt mạnh, có nơi nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

Các khu vực khác, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây Nam Bộ từ đêm 23-24/10 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 24/10, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực vịnh Thái Lan và vùng biển phía nam khu vực nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

TP. Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 24/10:

Hà Nội: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP.Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.