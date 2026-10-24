Dự báo thời tiết ngày 24/10: Miền Bắc nắng 34 độ, TPHCM có mưa rào

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 24/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết trong hai ngày cuối tuần (ngày 24 và 25/10) tại khắp các khu vực trên cả nước phổ biến ít mưa, trời nắng nhiều, nhiệt độ tiếp tục duy trì ở trạng thái oi bức vào ban ngày với ngưỡng nhiệt phổ biến trong khoảng từ 31-34°C. Đến tối và đêm, trời chuyển mát với ngưỡng nhiệt dao động 23-26°C.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/10, có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 32-34 độ, có nơi trên 34 độ; trời khá oi nóng vào trưa và đầu giờ chiều.

Ảnh minh họa.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Tại khu vực miền Tây Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc, mưa giông có thể xuất hiện rải rác, tập trung vào chiều và tối 24/10; sang ngày 25/10, mưa giảm nhanh, chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định về bão Champi, cơ quan khí tượng cho hay, cơn bão này không có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam. Tuy nhiên, phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Champi.

Dự báo thời tiết tại các vùng trên cả nước, ngày 24/10

TP. Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.